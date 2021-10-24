Великобритания объявила о новом раунде переговоров с ЕС по проблеме Северной Ирландии

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Переговорщики Соединенного Королевства и Европейского союза проведут на следующей неделе в британской столице многодневные консультации по теме изменений положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе страны из состава ЕС. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя британского правительства.

Как подчеркивают в Лондоне, хотя первый ряд технических дискуссий между британскими и европейскими переговорщиками на этой неделе был конструктивным, между сторонами остаются существенные разногласия. "Переговоры на этой неделе были конструктивными, и мы услышали со стороны ЕС некоторые вещи, на основании которых мы можем работать. Но реальность такова, что наши позиции еще очень далеки друг от друга по важным вопросам, в особенности по вопросам управления. На этой неделе было много домыслов по поводу вопросов управления, но наша позиция остается неизменной - Европейский суд по разрешению споров между Великобританией и ЕС должен перестать играть свою роль", - приводятся в поступившем в ТАСС заявлении слова представителя кабмина королевства.

Он заявил, что в Лондоне предпочли бы увидеть прогресс в ближайшее время, так как в ином случае стороны завязнут в "бесконечных переговорах, потому что проблемы на местах в Северной Ирландии никуда не делись". "Ответ на вопрос, сможем ли мы добиться динамики в скором времени, поможет нам определить, можем ли мы уменьшить существующие разногласия или нам будет необходимо задействовать статью 16, чтобы сохранить Белфастское соглашение", - отметил представитель британского правительства. Упомянутая статья протокола по Северной Ирландии позволяет Лондону и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Ольстере.

26 октября в Лондон должны прибыть переговорщики от Европейской комиссии (ЕК). Основными темами их многодневных дискуссий с британскими коллегами должны стать санитарные и фитосанитарные меры, таможенные проверки и процедуры. На конец недели запланирована встреча представителя премьер-министра Соединенного Королевства по Brexit и международной политике Дэвида Фроста с замглавы ЕК Марошем Шефчовичем. Они должны будут провести переговоры и дать свою оценку достигнутому к настоящему моменту прогрессу.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.