Фитнес-клубы России попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Крупнейшие представители фитнес-индустрии в России попросили арендодателей снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года, а в регионах, где деятельность физкультурно-оздоровительных объектов приостановлена - на 100% в период закрытия. Об этом говорится в открытом письме компаний, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Ассоциация операторов фитнес-индустрии и крупнейшие игроки отрасли обращаются ко всему сообществу арендодателей вне зависимости от региона и формы собственности с призывом начать переговоры по снижению аренды для фитнес-объектов на 50% от текущих договоренностей до конца 2021 года, а в регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена, на 100% на период закрытия. Со своей стороны, мы берем на себя обязательства обратиться ко всем главам регионов, а также к правительству РФ с просьбой об освобождении от уплаты или субсидирования налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам и помог сохранить индустрию", - отмечается в обращении.

Подписи под ним поставили глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, а также свыше 20 владельцев и руководителей крупнейших сетей и фитнес-клубов. Среди них генеральный директор "Русской Фитнес группы" (управляет сетью брендов World Class, UFC Gym и др.) Николай Прянишников, президент холдинга Alex Fitness Алексей Ковалев, председатель экспертного совета X-fit Георгий Летунов, президент компании "Фитнес Холдинг" Александр Половиткин, генеральный директор сети "Территория фитнеса" Александр Колмыков и другие.

Как отметили авторы обращения, "более чем в 35 регионах в настоящий момент введены ограничения работы фитнеса по QR-кодам, в части регионов предприятия отрасли закрыты". По их прогнозам, в результате падение выручки в октябре текущего года составит более 50%.