Прямой авиарейс свяжет Стамбул и Владикавказ с 1 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Авиакомпании Pegas Fly и Nordwind запускают новый прямой рейс из Владикавказа в Стамбул, первый вылет состоится 1 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Владикавказ совместно с авиакомпаниями Pegas Fly и Nordwind запускает новый прямой рейс из Владикавказа в Стамбул. Первый рейс состоится уже 1 ноября. Тип судна - удобный и комфортабельный Embraer 190", - рассказал собеседник агентства.

Полеты туда и обратно будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и средам. Вылет из Владикавказа в 12:30, прилет в Стамбул в 15:05. Вылет из аэропорта Новый в Стамбуле в 15:55, а прилет в Северную Осетию - в 18:15. В пути пассажиры будут проводить чуть больше двух часов.

С 9 октября открылись прямые авиарейсы из Владикавказа в Хургаду.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2021 года международный аэропорт Владикавказ обслужил 520 211 пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток вырос на 23,6%. Так, в сентябре аэропорт обслужил 63,45 тыс. пассажиров, что на 20,6% больше, чем в сентябре 2020 года.