Опрос: россияне отказались от наличных при оплате крупных покупок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россияне перестали оплачивать большие покупки наличными деньгами. При этом почти две трети населения на всякий случай всегда имеют при себе наличные, показал проведенный Райффайзенбанком опрос.

"Почти две трети россиян постоянно носят с собой наличные на всякий случай, 28% респондентов перестали это делать. При этом полностью от оплаты товаров и услуг наличными отказался каждый 10-й россиянин. Наличные стали способом оплатить небольшую покупку там, где нет терминала или другой возможности совершить платеж. Топ операций для оплаты наличными составили покупки в вендинговых автоматах (57%), на рынках и ярмарках (55%), оплата проезда в общественном транспорте (47%), чаевые (34%) и денежные сборы в школе или на работе (30%). Крайне редко наличные нужны для оплаты аренды жилья - об это заявили только 6% опрошенных. Еще 11% оплачивают наличными парковку, а 13% - свою часть счета в ресторане. Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя итоги опроса.

При этом из тех, кто носит с собой наличные, половина предпочитает иметь при себе сумму в 1-5 тыс. рублей. Еще 40% держат в кошельке на постоянной основе менее тысячи. Больше 5 тыс. рублей стараются держать под рукой только 4% респондентов. Почти каждый второй совершает покупки за наличные несколько раз в неделю, а 20% опрошенных - каждый день.

Большинство участников опроса заявили, что пользуются наличными деньгами по привычке и из-за соображений безопасности. 22% россиян, предпочитающих наличные, заявили, что получают зарплату на руки и не видят необходимости класть деньги на карту. Еще около 8% респондентов заявили, что скрывают доходы и поэтому используют наличные деньги.

"Мы видим, что отношение к наличным изменилось. Например, количество снятий и пополнений карт в банкоматах стало меньше, однако средний чек вырос, поскольку наличные перестали быть основным инструментом для повседневной оплаты покупок, а используются там, где невозможно или проблематично расплатиться картой. Сейчас почти у каждого есть смартфон с NFC (технология бесконтактной оплаты - прим. ТАСС), и он помогает не только оплатить покупку на кассе или в интернете, но и бесконтактно использовать карту в банкомате - мы уже оснастили NFC-модулями более 95% своей банкоматной сети, и востребованность сервиса очень высока", - отметил руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка Артем Ядройцев, чьи слова привела пресс-служба.

Опрос проводился в октябре 2021 года. В нем приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и других российских городов.