Правительство профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии. К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. Эффективность расходования средств поручено контролировать Ростуризму. Доклад об этом должен быть представлен в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.

Принятие новых стандартов должно сделать отдых в России более комфортным и безопасным. Обновление правил предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным в 2021 году. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации, уточняется в сообщении.