Правительство одобрило финансирование берегоукрепления Волгоградского водохранилища

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство России приняло проект распоряжения о выделении финансирования для проведения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

"В соответствии с поручениями М. В. Мишустина по итогам рабочей поездки в Саратовскую область, которая состоялась 7 сентября 2021 года, проработан вопрос о выделении необходимого финансирования для проведения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова. Проект распоряжения направлен на обеспечение начала проведения работ", - говорится в сообщении.

Правительство РФ приняло проект распоряжения по данному вопросу. Дополнительные средства будут направлены в 2021 году из резервного фонда правительства РФ.

Ранее сообщалось о планах властей направить в Саратовскую область почти 60 млн рублей на реконструкцию участка Волгоградского водохранилища в городе Вольске. Эти работы позволят избежать возможный ущерб в 590 млн рублей на данном участке.