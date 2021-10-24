Париж считает, что долговременные контракты с Россией на газ выгодны Франции и Европе

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Заключение долговременных контрактов с Россией на поставки газа будет выгодно и Франции, и Европе. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в воскресенье в эфире государственного телеканала France-3 .

"Заключение долговременных контрактов на поставки газа с Россией или каким-то другим поставщиком отвечает нашим интересам. Это хорошая идея, и об этом было сказано на прошедшем в пятницу саммите ЕС. Следует вернуться к таким контрактам, так как некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил Евросоюза", - сказал Бон.

Он особо подчеркнул, что "такие контракты предоставляют преимущество, которое заключается в том, что они выравнивают цены, устраняют их скачки". "Скажем честно, в настоящее время Россия соблюдает условия контрактов на поставки. Не существует каких-либо манипуляций с ценами или объемами поставок с ее стороны", - заявил также представитель французского МИД, отвечая на вопросы ведущего.

В то же время он высказал мнение, что "мощности для перекачки газа являются достаточными, и в трубы можно было бы подать больше газа". "Улучшение нашего снабжения газом не зависит от начала функционирования в ближайшие недели газопровода "Северный поток - 2", - заявил Бон. Он также отметил, что "неверны утверждения о том, что ЕС мешает России увеличить поставки газа в Европу".