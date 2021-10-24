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Энергетический кризис в Европе

Премьер Испании пообещал выделить €100 млн на помощь из-за роста цен на электроэнергию

Средства пойдут на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий в преддверии зимы

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Испании одобрит указ, направленный на смягчение последствий роста цен на электроэнергию в стране. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр королевства Педро Санчес.

По его словам, средства пойдут на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий в преддверии зимы. "Во вторник на заседании Совета министров мы собираемся продолжить двигаться вперед в реагировании на рост цен на рынках оптовой торговли энергией, и мы собираемся сделать это с помощью королевского указа", - пояснил глава правительства.

Санчес отметил, что власти одобрят выделение "€100 млн на помощь 1,2 млн домохозяйств, которые находятся в уязвимом положении сейчас, когда начинается зима". Средства также пойдут на поддержку отраслей и компаний на фоне роста цен на электроэнергию.

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ИспанияЭнергетический кризис в Европе
Энергетический кризис в Европе
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