"Нафтогаз" готов обеспечить транзит еще до 55 млрд куб. м газа в год со скидкой 50%

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украина" готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, которые могут предполагать скидку в размере 50% стоимости транзита, предусмотренной в транзитном контракте с "Газпромом" от 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз", национальная компания, контрагент "Газпрома" в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит дополнительных 55 млрд куб. м газа в годовом исчислении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности "Северного потока - 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС", - написал он в Facebook. В частности, сообщил Витренко, организация такого транзита "может быть на 50% ниже", чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 октября агентству Bloomberg, что Украина предлагает "Газпрому", а также другим потенциальным транзитерам скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м в год. Он подчеркнул, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов".

Витренко заявил в этой связи, что Киев хотел бы видеть своими клиентами европейские компании. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нашими клиентами были европейские компании, и для них мы обеспечим условия не хуже, чем для "Газпрома". Мы можем заключать соглашения по международному праву, и при этом быть гибкими и одновременно соответствовать международным стандартам", - заключил он.

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.