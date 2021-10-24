Турагентство на Хайнане впервые получило полис страхования качества услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Хайнаньский филиал страховой компании Sunshine Property Insurance Company Limited выдал первый полис страхования вкладов для обеспечения качества оказываемых услуг туристическому агентству Hainan Kaisheng.

Как сообщает информационный ресурс HICN, это первый страховой полис, выданный национальному туристическому агентству, который призван заменить вносимый ранее агентствами депозит качества туристических услуг.

Согласно правилам данной схемы страхования, туристические агентства теперь имеют возможность оплатить только часть стоимости страхования, а остальные расходы возьмет на себя страховая компания, которая разделит риски по обеспечению качества услуг, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов туристических компаний.

Соответствующая программа, инициированная Министерством культуры и туризма КНР, была одобрена на Хайнане в июле этого года, а 8 октября была запущена в пилотном режиме. Она предусматривает оформление страховых полисов для оплаты депозитов, вносимых турагентствами для обеспечения качества туристических услуг.

К настоящему моменту в общей сложности семь страховых компаний получили заявки на оформление полиса от 89 туристических агентств, 17 из них уже получили соответствующий страховой пакет.

Согласно действующим правилам, общая сумма депозита обеспечения качества туристических услуг для работающих на Хайнане турагентств превышает порядка 190 млн юаней (около $30 млн). Новые страховые полисы позволят агентствам выплачивать ежегодно лишь порядка 3,8 млн юаней (около $600 тыс.). Таким образом, больший объем акционерного капитала будет вложен в дальнейшее развитие туризма в этой южной китайской провинции.