Миронов: в нерабочие дни доставка обеспечит не более 10% продаж ресторанов в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Доставка обеспечит максимум 10% продаж столичных ресторанов в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, большинство заведений прекратит работу на этот период. Такое мнение в воскресенье выразил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Доставка - это не панацея, доставка хороша для пиццы, для суши, для бургеров. Если это гастрономический ресторан, то при всем желании доставка больше 10% не составит, а работать на 10% - это заведомый сильнейший <…> минус. Именно поэтому большинство ресторанов будет закрыто", - сказал он.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.

Также с 28 октября в Москве и области QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%.