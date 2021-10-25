В Дубае начинает работу 72-й Международный астронавтический конгресс

ТАСС, 25 октября. Международный астронавтический конгресс открывается 25 октября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), мероприятие впервые проводится в арабской стране. Роскосмос представит на конгрессе свою экспозицию, на которой посетители смогут увидеть новый макет многофункционального лабораторного модуля "Наука", макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля "ТЭМ".

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.

Российскую делегацию возглавит генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он примет участие в пленарной сессии глав космических агентств и проведет переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций.

Изначально конгресс в Дубае должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был проведен в онлайн-формате, а мероприятие в ОАЭ пришлось перенести на 2021 год. Ежегодные международные конгрессы астронавтики проводятся с 1950 года, но они еще никогда не проходили в арабских странах.