Титов предложил кабмину распространить меры поддержки на бизнес, не входящий в реестр МСП

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением оказать поддержку пострадавшему в связи с объявлением нерабочих дней бизнесу, который не входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в стране нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

"Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более", - отмечается в письме Титова.

Бизнес-омбудсмен РФ указал, что компании вне реестра MCП "также составляют существенную часть экономики, отсутствие поддержки для них угрожает возможной несостоятельностью". "Многие такие компании не вошли в реестр MCП в связи с "техническими" причинами: наличием в числе учредителей компаний не из сферы MCП и так далее", - пояснил он.

Титов добавил, что реализация предложения поможет "обеспечить устойчивость предприятий в период связанных с борьбой с COVID-19 ограничений".