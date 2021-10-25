Новейшие самолеты "Байкал" начнут производить в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 25 октября. Производство легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Новый завод будет построен на территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов "Байкал". Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" путем создания новой площадки "Амур", - говорится в сообщении.

Запуск серийного производства ЛМС-901 "Байкал" планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Проект позволит создать более 200 новых рабочих мест.

"Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуре. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома Дземги. Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого Минпромторга Игоря Фомина.

Российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет "Байкал" заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета.