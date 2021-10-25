Маск заявил, что Tesla откладывает тестирование новой версии автопилота из-за неполадок

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает тестирование продвинутой версии автопилота из-за возникших с ней технических проблем. Об этом в воскресенье сообщил основатель компании Илон Маск.

"Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2", - написал он в Twitter.

Бета-тестирование версии автопилота 10.3 началось 14 октября. Принять в нем участие могли владельцы, чей рейтинг безопасности, по оценкам компании, составляет 99 из 100 баллов. Накануне Маск сообщил, что служба контроля качества обнаружила проблемы с быстродействием системы при повороте налево на регулируемых перекрестках.

Первая версия системы продвинутой помощи водителю (ADAS) была представлена Tesla в 2014 году, компания заявляет о своих планах добиться высшего, пятого уровня автоматизации, когда автомобиль может двигаться без водителя в любых дорожных условиях. Такая технология проходит бета-тестирование, однако установлена лишь на нескольких тысячах электромобилей Tesla, большая часть из которых находятся в руках сотрудников компании.