Власти Москвы утвердили программу льготного кредитования крупного бизнеса

"С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы. С 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице для малого и среднего бизнеса.

По словам вице-мэра, воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа - до 500 млн рублей.

Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям правительство Москвы подписало со Сбером. Количество банков-партнеров будет постепенно увеличиваться. Сбер всегда активно участвует в реализации льготных мер господдержки бизнеса, и мы рады присоединиться к новой программе правительства Москвы. В столице с самого начала пандемии реализуются специальные программы для малых и средних предприятий, так как эти сегменты наиболее сильно пострадали от пандемии. Мы приветствуем запуск специальной программы льготного кредитования для компаний крупного бизнеса, ведь во многом от их стабильной работы зависит устойчивость экономики мегаполиса. Мы уже рассматриваем первые заявки в рамках новой меры. А за счет технологических сервисов Сбера льготный кредит компании смогут оформить максимально быстро и просто", - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, слова которого приводятся в сообщении.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует в Москве с мая 2020 года. Она была запущена в рамках реализации постановления правительства Москвы № 212-ПП от 24 марта 2020 года "О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности". За полтора года 19,3 тыс. компаний оформили льготные кредиты на сумму около 143 млрд рублей.