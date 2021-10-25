Эксперты: идея развития компаниями поставщиков из сектора МСП правильная

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Идея развития компаниями-заказчиками потенциальных поставщиков из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) правильная, однако при ее реализации не стоит исключать возможный риск коррупции. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты, комментируя соответствующие поправки к федеральному закону.

Ранее правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". Поправки дадут заказчикам право реализовывать программы по развитию малых и средних компаний для их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг. Программы включают мероприятия по оказанию их участникам финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.

По данным ряда СМИ, перечень основных требований к участникам программ развития и требования к проведению отбора компаний должен утвердить кабмин. Отбирать поставщиков и определять индивидуальные карты развития для них должны заказчики. Меры поддержки могут реализовываться совместно с Корпорацией МСП, которая будет вести реестр программ развития и следить за их работой.

"Пристегнуть" поставщиков

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин рассчитывает на принятие законопроекта, который, по его мнению, является правильным. Он отметил, что механизм готовился по предложению деловых объединений и учитывает лучшие практики взаимодействия с корпорациями. "Фактически это акселератор для серийного бизнеса. К примеру, предприятие поставляет трансформаторы или ячейки для "Россетей". Корпорация могла бы помочь этому предприятию, к примеру, взять на себя часть затрат по лицензированию, причем в своих же лабораториях. Поэтому этот закон позволит формировать такие реестры и закладывать в бюджеты поддержку поставщикам, если [госзаказчики] считают, что они того заслуживают", - сказал он.

Генеральный директор электронной торговой площадки "Росэлторг" Андрей Кашутин также позитивно оценил инициативу. Он считает предложение эффективной мерой, которую на сегодняшний день уже использует ряд передовых корпораций. "Отсутствие соответствующей нормативной базы - та преграда, которая сейчас прямо или косвенно не допускает такого взаимодействия в регулируемых закупках", - сказал Кашутин.

Руководитель экспертного совета при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко также отметил опыт крупных компаний в реализации подобных программ. Госкорпорации не могут не думать о подготовке поставщиков с учетом необходимости закупать у малого бизнеса, считает он. "Эффективность закона будет зависеть от того, какие стимулы будут в его реализации, например избежание конкурентной процедуры закупок или предоставление преференций выращенному поставщику <...>, возможно, какие-то налоговые льготы", - сказал Свириденко.

С ним согласен заместитель генерального директора компании-изготовителя оборудования для производственно-технологических сетей связи и систем автоматизации "Юнител инжиниринг" Вадим Арутинов. Он считает, что госкорпорации заинтересованы в предсказуемых поставщиках, которые выполнят работы и поставят товары по разумной цене, без сбоев и банкротств. "Если рассматривать эту программу развития малых и средних компаний, "пристегнутых" к той или иной госкорпорации, если так угодно выразиться, то это прежде всего минимизация технических, финансовых, репутационных издержек самих госкорпораций", - подчеркнул Арутинов.

Риски инициативы

В то же время некоторые эксперты видят в проекте закона коррупционные риски. "Кто будет определять тех, кто имеет право присоединиться к программе, разработанной крупнейшим заказчиком? Он сам? Это чревато "выращиванием" ручных поставщиков и сговорами, предоставлением привилегий "нужным" поставщикам", - сказал ТАСС доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, руководитель реготделения "Партии роста" в Липецкой области Вадим Ковригин.

Глава "Опоры России" отметил, что в реализации инициативы не должно быть "своизма", то есть ситуации, когда госкомпании помогают только тем предприятиям, которым хотят. Нужно, чтобы участие в программах мог принимать широкий круг поставщиков, подчеркнул он.

"Поскольку финансирование программ планируется за счет заказчиков, естественно, это будет мотивировать их на работу с участниками программ, иначе теряется экономическая целесообразность. При этом в инициативе говорится, что участвовать в закупках госкомпаний такие поставщики будут на общих основаниях. По нашему мнению, этот вопрос требует дополнительной проработки с участием всех заинтересованных сторон", - сказал гендиректор торговой площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков.