INGKA Group инвестирует в подразделение IKEA и ТРЦ "МЕГА" в России €1 млрд

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания INGKA Group, управляющая магазинами IKEA и ТРЦ "МЕГА", инвестирует в российское подразделение €1 млрд в ближайшие несколько лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент и главный исполнительный директор INGKA Group Йеспер Бродин.

"С момента прихода в Россию в 2000 году мы инвестировали €4 млрд. В ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать €1 млрд", - сказал Бродин.

Чуть более половины от всего объема инвестиций пойдет на реновацию существующих магазинов IKEA и торгово-развлекательных центров "МЕГА", а также на открытие новых магазинов IKEA. Остальные инвестиции будут вложены в развитие логистического блока, в сферу диджитал, а также порядка 20% от общего объема инвестиций - в устойчивое развитие, отметил Бродин.

"Сейчас наша основная задача - охватить потребителей, рядом с домом которых еще нет магазинов IKEA. Поэтому мы делаем акцент на появлении магазинов в центрах городов - чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины, а также будем открывать магазины в тех городах, где еще нет IKEA. Сейчас у нас три магазина в черте города в Москве, в ближайшем будущем мы планируем открыть еще один, а также планируем открыть еще два в Санкт-Петербурге в 2022 году", - добавил Бродин.

По его словам, в 2020 финансовом году 46,7 млн человек посетили магазины "Икеа" в России. По миру магазины IKEA посещают 800 млн клиентов в год, сайт - 4 млрд пользователей в год. Посещаемость торговых центров за 2020 финансовый год с учетом месяцев, когда магазины были закрыты из-за противоэпидемических ограничений, составила 177 млн человек. В 2021 году компания фиксирует рост продаж в магазинах IKEA по всему миру на 5,8% по сравнению с 2020 годом.