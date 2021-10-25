Минсельхоз заявил, что объем производства гречихи обеспечивает внутренний рынок России

"Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, в текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1%, до 975,9 тыс. га, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября собрано 837,5 тыс. тонн гречихи, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года (816 тыс. тонн). Всего осталось убрать порядка 13% посевных площадей под культурой.

Вместе с тем в министерстве добавили, что с прошлого года производители растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также предприятия переработки работают в условиях постоянно повышающихся затрат, что связано с ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспортные услуги, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости. "При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли", - заключили в Минсельхозе.

В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. Причина - рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 кг, пишет издание.