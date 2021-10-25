ФАС выявила нарушения в сфере соцуслуг в 15 регионах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ФАС России провела проверки на рынке оказания социальных услуг по всей территории страны. Служба выявила нарушения в 15 регионах РФ, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции, сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"ФАС России совместно с Агентством стратегических инициатив провела анкетирование с целью изучения рынка социальных услуг и барьеров, возникающих при доступе на указанный рынок. По итогам этого анкетирования проведены проверки во всех регионах страны", - сообщили в службе, отметив, что данная работа была направлена на выявление и устранение барьеров, встающих перед негосударственными организациями на этапе входа на рынки соцобслуживания.

В результате проверок ведомство выявило в 15 регионах случаи предъявления избыточных требований к документам, необходимым для включения в Реестр поставщиков социальных услуг, и к срокам осуществления деятельности в сфере соцобслуживания, а также факты предъявления дополнительных условий для включения поставщика в реестр. ФАС выдало предупреждения о необходимости устранения нарушений в 12 субъектах, поскольку в Карачаево-Черкесии, Смоленской и Калининградской областях конкуренция была восстановлена еще до принятия мер антимонопольного реагирования. При этом в Костромской, Пензенской, Ульяновской, Челябинской и Московской областях выданные предупреждения уже исполнены. ФАС ждет устранения нарушений в Новосибирской, Тюменской, Тамбовской областях, Алтайском и Хабаровском краях, Кабардино-Балкарской Республике, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, в отношении органов исполнительной власти которого было возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

"Негосударственные социально ориентированные организации и индивидуальные предприниматели наравне с госучреждениями являются участниками рынка оказания социальных услуг. Поэтому действующие механизмы должны создавать равные условия для их качественной и эффективной работы на благо людей, если они в них нуждаются. Нашей задачей было проверить достаточно ли эффективны существующие механизмы с точки зрения формирования конкурентного рынка", - пояснили в ФАС.

Антимонопольный регулятор рассчитывает, что проведенные проверки позволят увеличить число негосударственных организаций, оказывающих соцуслуги.