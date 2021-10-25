Посол ФРГ: сертификация "Северного потока - 2" требует легитимности для его эксплуатации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Сертификация газопровода "Северный поток - 2" должна пройти чисто и легитимно для принятия его в эксплуатацию, сообщил журналистам посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

"Насколько мне известно, с технической точки зрения "Северный поток - 2" достроен, и он готов к принятию в эксплуатацию, сейчас возникает тема сертификации. Сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто, когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приеме "Северного потока - 2" в эксплуатацию", - сказал он в ответ на вопрос, когда регулятор Германии разрешит поставки по "Северному потоку - 2".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.