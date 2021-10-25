В России с 2022 года могут начать внедрение системы выявления оружия на видео

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Внедрение системы автоматического выявления оружия на кадрах с уличных видеокамер может начаться в некоторых городах России в 2022 году. Большой интерес к ней проявляют в том числе школы и вузы, заявил ТАСС гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков.

"После недавних трагических событий в ряде российских городов появился большой запрос на детекцию оружия. У нас есть решение, которое позволяет с камер увидеть, если человек идет с оружием, и направить оповещение. Если заказчик - город, то сигнал придет в городскую систему", - сказал он.

"Запросы у нас есть от шести крупных заказчиков, включая регионы. Обсуждаем на разном уровне. Я думаю, что в следующем году будет внедрение", - уточнил собеседник агентства. По его словам, среди таких заказчиков есть владельцы коммерческой недвижимости и охранные предприятия, а также представители городских властей.

Теленков отметил, что в компании фиксируют интерес "со стороны многих регионов, школ и вузов" как в стране, так и за рубежом. "Мы считаем, что наше решение уже готово для применения, и через какое-то время оно станет более точным", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что система позволяет различать только оружие, которое находится на виду. "Но если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим", - сказал Теленков.