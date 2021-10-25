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Прокачка по газопроводу Ямал - Европа за выходные снизилась до около 0,3 млн куб. м в час

"Газпром" бронировал прокачку в объеме около 31 млн куб. м в сутки в октябре и ноябре

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа за выходные снизилась лишь до около 0,3 млн куб. м в час. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, прокачка газа по Ямал - Европе к утру понедельника упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час в пятницу. Таким образом, суточные поставки газа по данному газопроводу могут составить около 8 млн куб. м.

При этом "Газпром" бронировал прокачку газа по Ямал - Европа в объеме около 31 млн куб. м в сутки в октябре и ноябре.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

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