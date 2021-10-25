"Почта России" начала доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Почта России" запустила в Москве доставку посылок из отделений с помощью беспилотных роботов "Яндекса". Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"Почта России" первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков "Яндекса". Проект реализован при поддержке фонда "Сколково". На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение "Почты" на Android, на старте стоимость составит 1 рубль", - говорится в сообщении.

Доставка осуществляется из четырех отделений района Хамовники. Еще 23 отделения у метро Белорусская, Сокол, Аэропорт, Цветной бульвар, в Раменках и в других районах будут подключены в течение месяца. Радиус доставки составит 2 км.

В компании добавили, что статус доставки можно отслеживать в приложении "Почты России".

"Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили. "Почта России" открыта для инноваций, которые делают наши услуги более комфортными для клиентов. Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс", - приводятся в сообщении слова директора по инновациям компании Станислава Чернина.

В свою очередь, директор по развитию беспилотных технологий "Яндекса" Артем Фокин отметил, что компания надеется масштабировать доставку беспилотными роботами.

"Внедрение роботов "Яндекса" в работу "Почты России" - один из ярких примеров эффективного обеспечения непрерывности работы, даже в период эпидемиологических ограничений", - добавил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.