Кабмин утвердил перечень подлежащих учету парниковых газов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране со следующего года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Документ определяет перечень веществ, подлежащих учету. Это диоксид углерода (СО2), метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной кабмином в 2015 году.

В пресс-службе правительства пояснили, что распоряжение необходимо для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного в июле президентом РФ Владимиром Путиным. Этот документ предусматривает введение обязательной отчетности для крупных предприятий, а также создание специальной информационной системы, куда эти сведения будут заноситься. "Помимо контроля за выбросами, предлагаются механизмы поощрения инвестиций в климатические проекты. Речь, например, о восстановлении лесов или модернизации промышленных мощностей на основе ресурсосберегающих технологий", - отметили в кабмине.

Также предполагается установить целевые показатели по ограничению выбросов с учетом поручения президента по сокращению накопленного с 2021 по 2050 годы объема эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Евросоюзе.

"Принятое решение станет еще одним шагом на пути к созданию в РФ сбалансированной системы углеродного регулирования, будет способствовать формированию благоприятных условий для устойчивого развития российской экономики", - резюмировали в правительстве.