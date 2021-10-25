Доля атомной энергетики в общей генерации электроэнергии в РФ начнет расти после 2030 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Доля атомной энергетики в общем объеме выработки электроэнергии в России начнет увеличиваться после 2030 года и к 2040-2045 годам достигнет 25%. Об этом заявил первый заместитель гендиректора Росатома по атомной энергетике Александр Локшин в интервью отраслевой газете "Страна Росатом".

"Осложняется выполнение этой задачи тем, что мы вошли в период масштабного вывода из эксплуатации крупных блоков, срок эксплуатации которых истекает, то есть нам придется компенсировать их выбытие. Поэтому примерно до 2030 года доля будет сохраняться на нынешнем уровне (20,6% в 2020 году - прим. ТАСС), а с 2030 года начнет увеличиваться и достигнет 25% к 2040-2045 годам", - сказал Локшин.

По его словам, задача по увеличению доли атомной генерации до 25% была поставлена перед Росатомом еще в 2006 году при формировании программы развития атомной энергетики на период 2007-2020 годов. Такая доля была признана оптимальной с точки зрения диверсификации источников электроэнергии в ЕЭС России. Однако в 2020 году доля выработки АЭС в единой энергосистеме составила 20,6%. Прежде всего потому, сказал Локшин, что фактические темпы роста потребления электроэнергии в стране оказались значительно ниже, чем прогнозировалось в 2006 году. Новые атомные блоки просто не были востребованы.

"Сейчас картина кардинально изменилась. И дело не только в том, что прогноз роста потребления опять стал оптимистичным. Главное изменение - принятие руководством страны решения о переходе на углеродно нейтральную энергетику. Поскольку атомная энергетика, пожалуй, единственный стабильный - это качество нужно отметить отдельно - безуглеродный источник электроэнергии, ее роль существенно возросла, и задача увеличения ее доли теперь контролируется лично президентом", - подчеркнул первый заместитель гендиректора Росатома.

На прошедшей в Москве с 13 по 15 октября Российской энергетической неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности к 2060 году, а доля атома в энергобалансе страны к 2050 году вырастет до 25%.