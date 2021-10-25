На Ставрополье в 2021 году планируют собрать более 17 тыс. тонн соевых бобовых

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края в 2021 году планируют собрать свыше 17 тыс. тонн соевых бобовых. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2021 году в структуре посевных площадей под сою отведено 12,4 тыс. га. Ожидаемый сбор урожая - более 17 тыс. тонн соевых бобов, которые можно варить или тушить и употреблять в пророщенном виде. Соя - это ингредиент, из которого делают множество других соевых продуктов, <…> [которые] ценятся людьми, старающимися держать себя в форме", - приводятся в сообщении слова начальника отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елены Тамбовцевой.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в 2020 году с площади в 17,2 тыс. га собрано 20,1 тыс. тонн при средней урожайности 12 ц/га.

В Ставропольском крае сою выращивают на небольших площадях - в основном в Кочубеевском и Кировском округах по 2,3 тыс. га, а также Новоалександровском округе - 3,3 тыс. га.