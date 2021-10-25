"Газпром" исключил полную замену газа альтернативными источниками энергии в Европе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Спрос на газ в Европе будет снижаться вследствие перехода на возобновляемые источники энергии, однако полный отказ от использования газа в ЕС исключен. Такое мнение высказала зампред правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе со стороны Евросоюза ожидается снижение спроса на газ по причине реализации заявленных планов перехода к ВИЭ и "зеленому" водороду, полной замены не произойдет", - сказала она.

Более того, по ее мнению, рост потребления газа будет обеспечиваться за счет сектора низкоуглеродного производства водорода. "Уже в среднесрочной перспективе мы ожидаем появления коммерчески эффективных технологий пиролиза метана, позволяющих производить водород из природного газа без выбросов СО2. "Газпром" сам активно работает над созданием таких технологий", - добавила она.

Рост спроса на газ может также обеспечить сфера производства "голубого" водорода. "Кроме того, в Европе также планируется постепенное закрытие угольных электростанций. Эти процессы стимулируются введением различных налогов на выбросы углерода и растущей ценой квот на эмиссию СО2", - сказала Бурмистрова.

Впрочем, в осенне - зимний сезон 2020-2021 годов потребление угля в секторе электрогенерации увеличилось из-за высоких цен на газ и повышенного спроса на электроэнергию по причине рыночных факторов. "Все это свидетельствует о том, что закат эпохи угля в Европе не будет столь стремительным, как ожидалось ранее", - заключила она.