Власти КБР подписали меморандум с Greenpeace об экологизации энергетического сектора

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подписали меморандум с отделением Greenpeace в России об экологизации энергетического сектора республики. Об этом в понедельник сообщили в региональном министерстве промышленности, энергетики и торговли.

"В меморандуме закреплены принципы сокращения негативного воздействия объектов энергетического сектора на окружающую среду, учет климатических факторов при разработке мер в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, развитие и увеличение использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Отмечено также создание условий для внедрения инновационных научно-технических разработок в области возобновляемых источников энергии. Документ предусматривает и содействие устойчивому управлению ресурсами в энергетическом секторе, повышение уровня осведомленности населения в области энергоэффективности и ее влияния на окружающую среду.

КБР является лидером малой гидроэнергетики среди всех субъектов РФ, добавили в министерстве. "Благодаря горному рельефу в регионе есть значительный гидроэнергетический потенциал, а строительство новых малых ГЭС позволит Кабардино-Балкарии из энергодефицитного региона превратиться в "донора", улучшить качество электроснабжения в труднодоступных горных районах, создать новые рабочие места. Такой подход может стать хорошим примером и для других регионов нашей страны и внести вклад в борьбу с изменением климата", - прокомментировал руководитель направления "Климат и энергетика" российского Greenpeace Василий Яблоков.

Миссия организации совпадает с нашими устремлениями и задачами по повышению эффективности использования энергии, отметил министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков. "Сегодня у нас уже есть работающие малые гидроэлектростанции, но потенциал использования рек не исчерпан. Мы не закрываем возможности по развитию других источников возобновляемой энергии: солнечной, ветровой. У нас есть проработки, есть районы, где количество солнечных дней достигает 300 дней в году. Такие факты интересуют компании, которые занимаются строительством солнечных станций, в равнинной части тоже есть потенциал ветра", - уточнил он.

Энергия с малых ГЭС в КБР поступает в общую сеть, но в целом они дают энергию, которая может покрыть до 20% нужд региона. В республике планируется запустить еще две малых гидроэлектростанции на реках Черек и Баксан, что позволит довести показатель с 20% до 30%. Указанные гидроэлектростанции, находясь в крайних точках общей энергосистемы, позволяют сдерживать тариф на электроэнергию для потребителей республики.

Российское отделение Greenpeace в 2020 году представило программу "Зелёный курс России", а также опубликовало рекомендации по внедрению низкоуглеродных мер в регионах России. Кабардино-Балкария стала первым регионом, подписавшим документ о намерении развивать зеленую энергетику.