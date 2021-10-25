Оператор по обращению с ТКО попросил взыскать с красноярских властей почти 900 млн руб.

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Компания "Росттех", оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании с министерства тарифной политики региона более 888,7 млн рублей убытков. Об этом говорится в сообщении суда.

"[Компания "Росттех"] обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к Красноярскому краю в лице министерства тарифной политики Красноярского края о взыскании убытков в размере 888 785 705 рублей", - говорится в сообщении.

По информации суда, компания в 2018 году стала региональным оператором по обращению с ТКО в Красноярской правобережной и Железногорской технологических зонах. В декабре 2019 года министерство установило для компании единые предельные тарифы на 2020-2022 годы. Однако через год региональное министерство внесло в них изменения. Красноярский краевой суд в 2021 году признал эти изменения недействительными. По мнению компании, в измененном тарифе были учтены не все расходы оператора. Оперативный комментарий со стороны властей края получить пока не удалось.

Компания "Росттех" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке) размещению отходов IV-V классов опасности. В Красноярском крае компания является оператором по обращению с отходами в четырех технологических зонах - Красноярской правобережной, Железногорской, Таймырской и Норильской.