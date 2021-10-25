"Ростелеком" приобрел 50,01% долей "БФТ-Холдинг"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" приобрел 50,01% долей компании "БФТ-Холдинг", сумма сделки не превысит 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "Ростелеком" приобрела 50,01% долей ООО "БФТ-Холдинг" - компании, оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления. Сумма сделки не превысит 1,650 млрд рублей (расчеты по сделке будут осуществляться в три транша до 2023 года в случае выполнения соответствующих условий)", - говорится в сообщении.

В "Ростелекоме" добавили, что сделка даст возможность компании усилить лидирующие позиции в сегменте цифровизации государственного управления. "БФТ-Холдинг" войдет в состав группы "Ростелеком" как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

"Приобретение БФТ - стратегическая сделка, которая обогатит продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов и позволит "Ростелекому" масштабировать бизнес кластера "Государственные цифровые услуги и сервисы" в новые сегменты госуправления, а также обеспечит возможность реализовывать национальные проекты практически любой сложности в этой области. Благодаря сделке мы решим задачу консолидации компетенций в сфере заказной разработки цифровых решений и созданию цифровых продуктов для государственного и муниципального управления. Это придаст дополнительный импульс прорывному развитию одного из пяти цифровых кластеров, на которые мы делаем ставку в нашей амбициозной стратегии до 2025 года", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Группа "БФТ" - российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса.