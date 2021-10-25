"Газпром" заявил, что Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом газа в хранилищах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Европейские страны начнут осенне-зимний период с дефицитом газа в подземных хранилищах. При этом резкий рост биржевых цен на газ в Европе вызван внешними факторами, а не структурой организации европейского газового рынка, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Бурминстрова напомнила, что прошлой зимой из ПХГ Европы был отобран рекордный объем газа (66 млрд куб. м) из-за холодной зимы и затянувшейся холодной весны, а период закачки газа в этом сезоне начался на три недели позже обычного.

"На середину сентября отставание от графика закачки газа в Европе превышало 22 млрд куб. м газа. Эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом газа в хранилищах. Такая ситуация, безусловно, стимулирует спрос и сказывается на ценах", - сказала она.

Говоря о взлете биржевых котировок на газ в Европе, Бурмистрова отметила, что это стало следствием влияния внешних факторов, а не модели организации газового рынка. "Среди таких факторов - и общие колебания конъюнктуры, и неравномерность ее восстановления в отдельных странах, и переток больших объемов СПГ на азиатский рынок. Сейчас приемные терминалы СПГ в Европе, по данным Gas Infrastructure Europe, загружены примерно на половину мощности. Кроме того, не последнюю роль сыграла волатильность глобальной торговли СПГ, нивелировать которую пришлось европейским площадкам", - пояснила топ-менеджер.

При этом Бурмистрова добавила, что раньше надежным способом минимизации волатильности цен на рынке были контракты с нефтяной привязкой и многомесячным усреднением, которые позволяли "гасить" часть внешних колебаний. "Однако актуальная архитектура рынка в значительной степени основывается на котировках ликвидных торговых площадок. И в нашем портфеле доля контрактов с привязкой к спотовым ценам и форвардным котировкам европейских торговых площадок также существенно возросла за последние годы", - сказал она.

В то же время "Газпром" расширяет использование индексации цен по более стабильным форвардным продуктам для обеспечения предсказуемости финансового потока, указала топ-менеджер. "Это продукты с более продолжительными временными базисами, такими как кварталы и годы", - объяснила Бурмистрова.

О ситуации на газовом рынке

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1000 за тыс. куб. м и почти достигли $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.