Создание ОЭЗ в Кисловодске привлечет на курорт около 100 млрд рублей инвестиций

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Создание туристско-медицинского кластера "Солнечная долина" с санаториями, гостиницами, бассейнами и ресторанами привлечет в Кисловодск Ставропольского края до 100 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"От реализации проекта ожидается увеличение ежегодного притока отдыхающих до 300 тыс. человек. Приток инвестиций в основной капитал составит до 100 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на территории нового бальнеокурорта исключается строительство жилья кроме аппарт-отеля премиум класса до 100 номеров.

"Комплексная организация территории особой экономической зоны предусматривает создание санаторно-курортных комплексов с бальнеопроцедурами, отелей гостиничного типа, ресторанов и кафе, открытых бассейнов с минеральной водой, теннисного клуба, фитнес-центра, СПА-центра, центр по оказанию комплексных услуг для поддержания эмоционального здоровья будущих мам", - добавили в городской администрации.

Площадка особой экономической зоны площадью 300 га расположена на юго-востоке Кисловодска. С северо-запада территория граничит с национальным парком "Кисловодский", с юга и юго-запада - долиной реки Ольховка, с севера - горным склоном Джинальского хребта.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.