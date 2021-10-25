Песков: меры поддержки в России на фоне пандемии остаются в силе, и пока их достаточно

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Все меры, введенные в России для поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии, продолжают работать. На данный момент их достаточно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего [ее получают те,] у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная, сложная ситуация, вызванная ковидом", - констатировал он.

Песков напомнил и о том, что приняты новые меры для помощи бизнесу, они также являются точечными. По оценке представителя Кремля, на данный момент данных форм поддержки достаточно.

"Эти методы работают, а в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации [президента], и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", - пояснил Песков.