Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу, у Москвы предельно четкая позиция

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишиневом по теме газа, у российской стороны по этому вопросу предельно понятная, коммерческая позиция. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", - указал представитель Кремля.

При этом, по его словам, глава российского государства Владимир Путин пока не планирует контактов с молдавским руководством по этой теме. "У президента пока нет в планах", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в 2020 году она платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. м., и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность общественности страны.

Как сообщил ТАСС близкий к переговорам источник, российско-молдавские переговоры по газу в пятницу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдавию.

Парламент республики по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.