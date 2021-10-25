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Песков: кабмин наладил механизмы по мониторингу цен для предотвращения их резкого роста

По словам пресс-секретаря президента, существуют объективные инфляционные процессы, неблагоприятная международная конъюнктура, которые влияют на цены в сторону их повышения

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу цен, чтобы предотвратить их скачкообразное повышение, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Они имеют своей целью предотвратить скачкообразное повышение", - сказал представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, "есть еще и объективные процессы - это инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения, такая работа разновекторная".

"Существуют как субъективные факторы, с которыми очень активно работает правительство, так и объективные факторы, которые просто надо принимать как данность, имею в виду инфляционные процессы", - резюмировал представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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