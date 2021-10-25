Эксперимент по созданию единого окна помощи МСП запустят в России в декабре

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Эксперимент по формированию единой системы, которая позволит малому и среднему бизнесу, самозанятым получить доступ ко всем государственным мерам поддержки и востребованным коммерческим сервисам, запустят в России с декабря 2021 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам - от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования", - указал он.

Эксперимент по внедрению этой системы начнется с 1 декабря 2021 года, отметил глава кабмина.