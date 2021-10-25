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Сбер начал прием заявок по льготной программе кредитования малого бизнеса ФОТ 3.0

За первый этап программы ФОТ 3.0 ею воспользовались более 11 тыс. клиентов, сообщил банк

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сбер начал прием заявок по льготной программе кредитования малого бизнеса ФОТ 3.0, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер" начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. Кредитные средства в период ноября - декабря 2021 года будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев", - сообщил банк.

Отмечается, что первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса - только в Сбере ею воспользовались более 11 тыс. клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей.

"У бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести эти ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки", - отметил зампред правления банка Анатолий Попов.

Ранее о начале привете заявок по возобновленной программе кредитования малого бизнеса ФОТ 3.0 сообщил ВТБ.

О госпрограмме

Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

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