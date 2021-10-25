На единовременные гранты малому бизнесу и социальным НКО выделят около 38,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит на единовременные гранты малому бизнесу и социальным НКО около 38,5 млрд рублей на фоне ограничений, связанных с новой волной эпидемии коронавируса, что позволит поддержать около 3 млн человек. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек", - сказал премьер.

Правительство подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от эпидемии. Глава кабмина напомнил, что на минувшей неделе президент Владимир Путин одобрил предложения кабмина по поддержке бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом в РФ. По его словам, власти страны должны "помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад".

"Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период, - сказал Мишустин. - Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого".