"Магнит" открыл в Краснодаре пилотный аптечный даркстор

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" открыл первый аптечный даркстор, который будет работать в Краснодаре, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Магнит" открыл первый магазин-склад, обеспечивающий онлайн-продажи аптечных товаров. Пилотный даркстор заработал в Краснодаре", - говорится в сообщении.

Даркстор работает в соответствии с действующими в стране лицензионными требованиями в формате аптечного пункта click&collect. При заказе из даркстора покупателям доступны рецептурные и безрецептурные лекарства, БАДы, медицинские приборы, товары для здоровья, отмечается в материале.

Ранее "Магнит" запустил сервис бронирования лекарств в регионах. Сегодня сервис доступен покупателям в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Республике Карелия. До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата "Магнит Аптека", и таким образом, бронирование будут доступно в почти 900 точках компании по всей стране, в том числе в более 100 аптеках Москвы и Московской области, добавляется в сообщении.

Кроме того, розничная сеть "Магнит" начала сотрудничать с аптечным маркетплейсом "Ютека", чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года "Магнит" рассчитывает протестировать и другие партнерские площадки, а также расширить собственный сервис, заключается в материале.

О компании

Публичное акционерное общество "Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит", с местом нахождения в Краснодаре.

По состоянию на 30 июня 2021 г. сеть "Магнит" насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 802 населенных пунктах Российской Федерации.