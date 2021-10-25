Единороссы поддержат проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме единогласно поддержала проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и будет голосовать за его принятие в первом чтении на пленарном заседании палаты в четверг. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам встречи фракции с министром финансов Антоном Силуановым в понедельник.

"Фракция проголосовала единогласно за принятие в четверг бюджета в первом чтении. Бюджет, по нашему мнению, получился сбалансированным, его совершенно точно можно называть бюджетом развития, в котором предусмотрено финансирование всех взятых на себя государством обязательств. В первую очередь социальных обязательств, тех обязательств, которые взяла на себя "Единая Россия" в ходе избирательной кампании", - отметил Турчак.

По его словам, в проекте бюджета на 2022-2024 годы учтены все предложения, которые вошли в народную программу партии на выборах в Госдуму восьмого созыва. При этом, отметил Турчак, депутаты обсудили подготовку поправок ко второму чтению. В частности, речь идет об увеличении финансирования программы социального развития села, комплексного развития сельских территорий, развития спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах. Кроме того, депутаты фракции также подняли вопрос о необходимости дополнительной поддержки регионов в строительстве и ремонте дорог, как региональных, так и муниципальных. По словам Турчака, у депутатов была возможность задать министру финансов вопросы, и они получили "внятные и содержательные ответы". "Поэтому у меня нет никаких сомнений, что фракция "Единая Россия" в четверг единогласно поддержит принятие федерального бюджета в первом чтении", - добавил Турчак.

Как напомнил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, депутаты сегодня рассматривают бюджет "в новом правовом поле, которое сформировали поправки в конституцию". "Сегодня об этом говорил Антон Германович [Силуанов], и мы об этом говорим - очень много денег остается неосвоенными. Был приведен пример: еще с Олимпийских игр в одном уважаемом ведомстве 2 млрд денег лежат, не осваивались", - отметил Васильев.

По его словам, депутаты сегодня "от констатации перешли к работе", чтобы исключить повторение таких ситуаций. "Мы будем работать и договорились, что после сегодняшней встречи работа только начинается … Задача поставлена - не констатировать, что мы что-то там упустили, что-то разворовали, что-то не освоили или неэффективно использовали, а своевременно находить, привозить из региона, ставить задачу, доходить, если нужно, до министра или до правительства. И этой формой парламентского контроля, включая Счетную палату, своевременно увеличить количество средств, которые работают в системе эффективно", - подчеркнул Васильев.

Обсуждение проекта бюджета в Госдуме

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову с призывом провести встречи со всеми фракциями накануне обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы в Госдуме. Первое чтение главного финансового документа страны запланировано на 28 октября.

Кабмин 30 сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет.