Предприятие из КБР намерено увеличить объем продаж в Узбекистане

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарское предприятие "Терский завод алмазного инструмента" рассчитывает договориться с партнерами из Узбекистана об увеличении объема продаж на 12-14%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу АО "Терекалмаз" Ахмед Тлеужев.

Руководство завода планирует провести встречи с потенциальными потребителями алмазного инструмента, с представителями госструктур и бизнес-сообщества Узбекистана в ноябре в рамках международной деловой миссии . "Для нас интерес составляют предприятия, занимающие геологоразведкой, строительством, добычей различных минеральных камней и их обработкой. В настоящее время идет активная подготовка к участию в миссии, которая организована под эгидой Минпромторга РФ", - рассказал собеседник агентства.

Тлеужев пояснил, что после проведения диалога предприятие рассчитывает на развитие дальнейшего плодотворного сотрудничества. "Надеемся, что в ходе реализации бизнес-миссии будут достигнуты определенные договоренности и мы сможем увеличить объемы поставок в Узбекистан. При благоприятном стечении обстоятельств планируем заключить соглашения, которые дадут прирост объема продаж в данном направлении на 12-14%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Терекалмаз" прорабатывает возможность расширения географии поставок в Иран, Киргизию и Азербайджан. Кроме того, ведутся переговоры о заключении соглашений о постоянных поставках в Грузию, Черногорию и Монголию. Что касается РФ, рынками сбыта производимого заводом алмазного инструмента являются практически все регионы.

АО "Терекалмаз" - одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента, в том числе бурового инструмента для геологических и горнорудных предприятий, правящего инструмента для машиностроительного комплекса, инструмента для строительства и камнеобработки, шлифовального инструмента и абразивных изделий.