"Ростелеком" завершил тестирование модуля "КриптоSDK" для работы с биометрией

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил тестирование криптографического модуля "КриптоSDK" для работы с биометрией. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Ростелеком" завершил тестирование и выпустил в продажу отечественный криптографический модуль "КриптоSDK", разработанный для защиты каналов связи при дистанционном обслуживании клиентов и сервисов удаленной идентификации граждан с использованием Единой биометрической системы. До конца 2021 года встроить новое решение "Ростелекома" можно бесплатно. Оно позволяет проводить идентификацию в мобильном приложении банковской или иной организации, выполняя все требования по защите информации", - говорится в сообщении.

В "Ростелекоме" пояснили, что "КриптоSDK" является отечественным многофункциональным решением, которое можно использовать при организации защищенных с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ) каналов связи для дистанционного банковского обслуживания или в иных сценариях. Для получения услуги с использованием ЕБС, клиенту достаточно установить только приложение той организации, которая ее оказывает.

В компании добавили, что модуль дает возможность установить защищенное соединение по протоколу ГОСТ TLS и связать мобильные приложения внешних и внутренних пользователей организации с ее корпоративными информационными системами по защищенному отечественными средств криптографической защиты информации каналу связи.

Уточняется, что решение разработано в соответствии с требованиями российских регуляторов в сфере информационной безопасности. Это позволяет организовать защищенный сервис удаленной идентификации в собственном приложении без необходимости проходить процедуру сертификации.

В качестве криптографического средства использовано сертифицированное отечественное решение "КриптоПро CSP" версии 5.0 R2 КС1, разработанное компанией "КриптоПро", добавили в "Ростелекоме".

Комментарии участников разработки

"Мы проделали большую работу и создали продукт, которому нет аналогов. "КриптоSDK" решает главную задачу - обеспечивает неразрывный клиентский путь при взаимодействии с Единой биометрической системой. Теперь любые организации могут проводить идентификацию по биометрии в собственном приложении, выполняя все требования регулятора по защите данных с помощью отечественного криптографического модуля. Он полноценно встраивается в интерфейс приложений не только банков, но и любых организаций, которые планируют использовать отечественную криптографию в своем мобильном ПО. Решение "Ростелекома" позволяет клиентам получать услуги без прерывания клиентского пути в процессе идентификации. При этом, используя наше решение, организациям нет необходимости проводить тематические исследования и сертифицировать свое приложение", - приводятся в сообщении слова директора по цифровой идентичности компании Ивана Берова.

В свою очередь заместитель гендиректора "КриптоПро" Станислав Смышляев отметил, что применение данного модуля в конечных мобильных приложениях не требует от разработчиков специальных знаний в области информационной безопасности.