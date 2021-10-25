Минсельхоз определил виды форели, которые будут реализовываться с пониженным НДС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минсельхоз определил виды форели, которые с 1 января 2022 года будут реализовываться с пониженным НДС. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, поступил в рабочую группу по применению механизма "регуляторная гильотина" в сфере рыболовства (копия есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, пониженным НДС будет облагаться форель ручьевая и озерная живая и форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства. Как говорится в пояснительной записке к документу, доля торговых операций по продаже продукции форели ручьевой, озерной и радужной в живом виде в более чем 10 раз ниже аналогичных операций в отношении свежей или охлажденной форели. "По данным отраслевых союзов, в случае принятия проекта постановления, планируемый суммарный объем выпадающих доходов бюджета Российской Федерации составит от 15 до 21 млн рублей в год", - отмечают авторы документа.

9 июня 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% при реализации пресноводной форели, а также отмену НДС для операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции рыбоводства.

Комментарий ассоциации рыбопромышленников

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), сопредседатель рабочей группы по применению механизма "регуляторная гильотина" в сфере рыболовства Герман Зверев подтвердил, что на рассмотрение рабочей группы поступил проект постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%. "Благодаря этой мере господдержки, на территорию РФ можно будет ввозить форель по сниженной ставке НДС для использования рыбоводными хозяйствами. Чтобы бизнес мог воспользоваться новой мерой налогового стимулирования, необходимо четкое закрепление в нормативно-правовой базе кодов классификации для продукции из форели. На это и направлен разработанный проекта постановления правительства", - пояснил он.

По словам Зверева, рыбацкое сообщество поддерживает проект. "Это важный шаг для развития в России форелеводческих хозяйств и формирования их племенной базы, а следовательно, увеличения объема производства аквакультурного лосося и повышения его доступности для потребителя", - считает он. По данным Зверева, сейчас доля лососёвых в общем объеме аквакультуры в стране составляет около 35%. Это очень перспективный рынок, который в большей степени представлен предприятиями МСП. "За последние 10 лет объем производства аквакультурного лосося вырос существенно и среднегодовые темпы прироста вселяют большую надежду на развитие данного сегмента. Например, в минувшем году этот показатель составил 27,5%, а объем производства за год достиг 116 тыс. тонн", - отметил глава ассоциации.

По его мнению, в совокупности с иными мерами господдержки лососеводства налоговое стимулирование позволит отечественному рынку выйти на полную самообеспеченность аквакультурной красной рыбой. В рамках программы импортозамещения лососевой продукции (преимущественно чилийского лосося) Карелия и Ленинградская область могут стать центрами племенного лососеводства, полагает глава ВАРПЭ.

Зверев также напомнил, что согласно стратегии развития отрасли до 2030 года объем товарного выращивания лососевых рыб по технологии индустриальной аквакультуры в стране должен достичь 250 тыс. тонн.