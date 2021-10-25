Мосбиржа обсуждает развитие рынка Forex с помощью контракта на разницу цен активов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосбиржа рассматривает возможности развития рынка Forex в рамках запуска торгов контрактами на разницу цен различных активов, сообщил глава биржи Юрий Денисов в ходе ACI Russia eFX Summit 2021.

"Мы обсуждаем развитие рынка Forex с помощью такого инструмента, как контракт на разницу цен различных активов - так называемых CFD. В таком случае мы могли бы предоставить возможность агрегации цен в рамках NTPro (внебиржевая платформа по торговле валютой - прим. ТАСС), а также использования биржевой инфраструктуры для расчета ставок риска и отчета сделок с клиентом в репозитарии", - сказал он.

Ранее Мосбиржа увеличила долю в электронной платформе по торговле валютой BierbaumPro и сообщила о планах дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании. BierbaumPro владеет платформой NTPro - одного из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами.