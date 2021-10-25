FT: Volvo cars на сутки отложила IPO

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Шведская автомобилестроительная компания Volvo cars проведет IPO (первичное публичное предложение акций) в пятницу, на день позже запланированного срока, делая все возможное для привлечения интереса инвесторов. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на компанию, которой владеет китайская Geely.

Volvo cars также несколько снизила оценку бренда, установив стоимость акции в 53 шведские кроны ($6,17). Таким образом оценка компании может составить $18 млрд. Ранее представители автопроизводителя полагали, что она может быть оценена в $25 млрд.

Geely, которая приобрела Volvo cars в 2010 году у Ford Motor за $1,8 млрд, отказалась в 2018 году от IPO автопроизводителя из Швеции из-за опасений, что "торговая война" между США, Европой и Китаем нанесет ущерб оценке компании. В то время Geely считала, что шведский бренд может быть оценен в $30 млрд.

Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон назвал сниженное в стоимостном выражении IPO "важной вехой". Привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии по преобразованию компании, добавил он.

К 2030 году Volvo cars намерена выпускать только полностью электрические автомобили - все без отделки натуральной кожей.