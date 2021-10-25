"Газпром" поставляет газ в Китай с превышением суточных обязательств

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром" за девять месяцев 2021 года экспортировал в Китай по "Силе Сибири" 7,1 млрд куб. м газа, поставки осуществляются даже с превышением суточных обязательств. Об этом зампредседателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Поставки в КНР по "восточному" маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств. Хочу отметить, что "Газпром" готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами", - сказала она.

За 9 месяцев 2021 года, по предварительным данным, в Китай по этому газопроводу было поставлено 7,1 млрд куб. м газа, добавила топ-менеджер.

По словам Бурмистровой, "Газпром" уже начал поставки гелия в Китай с Амурского газохимического комплекса. "Гелий направляется на экспорт через порты Приморского края. Для этого построен специальный гелиевый хаб, до которого гелий будет доставляться в криоконтейнерах автомобильным транспортом. У нас заключен целый ряд долгосрочных соглашений на поставку общим объемом до 60 млн куб. м в год", - сообщила Бурмистрова.

Она отметила, что поставки таких объемов станут возможны после выхода Амурского ГПЗ на полную проектную мощность в 2025 году. Среди основных потребителей - страны АТР, прежде всего Китай.

О газопроводе

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд кубометров, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.

"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубометров газа с Чаяндинского месторождения. В 2021 году поставки по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств, отмечал ранее газовый холдинг.