"Газпром" прокомментировал снижение прокачки по газопроводу Ямал - Европа

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром" поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактам. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации холдинга в ответ на запрос о причинах снижения прокачки по газопроводу Ямал - Европа.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам", - сказали в "Газпроме".

Прокачка газа по Ямал - Европа к утру понедельника упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час в пятницу. Таким образом, суточные поставки газа по данному газопроводу могут составить около 8 млн куб. м.

При этом "Газпром" бронировал прокачку газа по Ямал - Европа в объеме около 31 млн куб. м в сутки в октябре и ноябре.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.