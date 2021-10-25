Переговоры России и Молдавии по газу продолжатся 27 сентября в России

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии продолжит переговоры с "Газпромом" о поставках газа, следующий раунд пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 27 октября. Об этом заявил в понедельник молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры регионального развития Андрей Спыну, который представлял Кишинев на переговорах.

"Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с "Газпромом" в интересах граждан страны. В среду я отправлюсь в Санкт-Петербург, где планируется встреча с главой российской компании Алексеем Миллером", - сказал Спыну.

Он отметил, что переговоры проходят сложно. "Но мы хотим подписать долгосрочный контракт с "Газпромом", - добавил он.

По итогам переговоров по новому контракту на поставки газа в Молдавию российская сторона сообщила о задолженности, которая составила $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. "Газпром" предлагает варианты отсрочки уплаты долга, а также готов предоставить Молдавии 25% скидку на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В 2020 году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь 2021 года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведены на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Вице-премьер также сообщил, что правительству Молдавии необходимо провести независимый аудит исторических долгов перед "Газпромом" перед признанием обязательств по ним. "Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств",- сказал Спыну.