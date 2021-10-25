"Вымпелком" предлагает ввести запрет на ввоз в Россию бытовых усилителей сотового сигнала

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") обратился в Минцифры с просьбой рассмотреть возможность разработки нормативно-правовых актов, запрещающих ввоз в Россию, установку и эксплуатацию усилителей сотовой связи (репитеров - прим. ТАСС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы обратились в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность разработки нормативно-правовых актов, запрещающих ввоз в Россию, установку и эксплуатацию усилителей сотовой связи (репитеров). Использовать данные устройства запрещено всем, кроме операторов и уполномоченных организаций, еще с 2012 года, однако это решение соблюдается не всеми. Происходит это, в основном, по причине плохой осведомленности пользователей репитеров о том, что это запрещено, а для правоохранительных органов на местах борьба с такими нарушениями не является профильной задачей", - пояснили в компании.

В Минцифры ТАСС сообщили, что отчасти разделяют такую позицию компании.

"Озабоченность отчасти разделяем, так как действительно имеет место применение усилителей в нарушение правил их использования. Находимся в диалоге с рынком, а с ведомствами прорабатываем меры, направленные на исключение такого рода применений", - отметил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

В пресс-службе "Мегафона" уточнили ТАСС, что это частая проблема, с которой сталкиваются все операторы. Так, например, ежегодно в Москве и области количество репитеров увеличивается в два раза. "Устройство создает помехи, ухудшая связь или вовсе лишает ее абонентов. Радиус действия репитера может доходить до нескольких километров. Действующие механизмы для борьбы с незаконно-установленными репитерами и их владельцами малоэффективны. Считаем, что необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые позволили бы решить проблему в правовом поле", - пояснили в компании.

Как отметили ТАСС в Tele2, в 2020 году компания зафиксировала 390 источников помех в Московском регионе. "Исходя из текущей динамики можно предположить, что по итогам 2021 года их число будет еще больше. Несанкционированные репитеры могут создавать помехи в радиусе от 500 м до нескольких километров. Количество затронутых абонентов зависит от плотности района, но оно может достигать сотен клиентов", - уточнили в Tele2. Там добавили, что предложенный коллегами вариант кажется Tele2 рабочим и достоин обсуждения. "По нашему мнению, ввоз этого оборудования должен быть доступен только компаниям из утвержденного списка", - заключили в компании.

В МТС сообщили ТАСС, что несанкционированная и некорректная установка репитера в большинстве случаев создает помехи, уменьшает мощность базовой станции и площадь ее покрытия, "что ухудшает качество связи у большого числа абонентов, в том числе и у самого пользователя репитера". В компании добавили, что в зависимости от условий несколько репитеров могут создать помехи для одной базовой станции или одно такое устройство может мешать работе целого ряда базовых станций, вплоть до их полной блокировки.

Репитеры - небольшие устройства, которые при неудовлетворительном уровне сотового сигнала устанавливаются на дачах, в квартирах, офисах и так далее.